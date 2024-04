(Mogelijk) actie tegen Bosma bij dodenherdenking

Mogelijk wordt er op 4 mei bij de dodenherdenking gedemonstreerd tegen Kamervoorzitter Martin Bosma. Mogelijk, want de gemeente Amsterdam heeft nog geen groen licht gegeven voor de demonstratie.

De demonstratie is aangevraagd door de ons welbekende activist Frank van der Linde. Volgens Van der Linde is het krankzinnig dat een fascist als Bosma op 4 mei een krans mag leggen. Iemand die actief is voor een partij die de rechtsstaat af wil breken heeft volgens de Amsterdamse activist niets te zoeken bij de dodenherdenking. Weinig op af te dingen, al kun je je natuurlijk afvragen of de dodenherdenking qua pr het meest geschikte moment is.

Bron: Het Parool

