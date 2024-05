7 op de 10 milieujournalisten aangevallen vanwege hun werk

De afgelopen vijftien jaar zijn minstens 749 journalisten en nieuwsmedia aangevallen die berichten over milieu- en klimaat. Tegelijk is de online desinformatie dramatisch toegenomen, blijkt uit een VN-rapport op de Werelddag van de Persvrijheid.

Betrouwbare wetenschappelijke informatie is cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering en andere milieuproblemen. Maar de journalisten die die informatie toegankelijk moeten maken, worden steeds vaker geconfronteerd met intimidatie en geweld, zegt de Unesco.

In een rapport beschrijft de VN-instelling de aanvallen op 749 journalisten en nieuwsmedia tussen 2009 en 2023. Het gaat van moorden en fysiek geweld tot arrestaties, online intimidatie of aanvallen via het gerecht. En het gaat van kwaad naar erger: sinds 2019 tekende de Unesco meer dan 300 aanvallen op, een stijging van 42 procent tegenover de periode 2014-2018.

