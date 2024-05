Gif uit de waterkraan

Er is een direct verband tussen de chemische groep PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen ) en sterfte door hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Padua. PFAS wordt er al langere tijd van verdacht ziekten als kanker en diabetes te verergeren of zelfs te veroorzaken.

Milieuartsen van de universiteit onderzochten de bewoners van de regio Veneto. Zo’n 150.000 mensen consumeerden daar decennia lang kraanwater dat vervuild was met PFAS uit een chemische fabriek in de omgeving. Uit een analyse van de overlijdensregisters in de regio bleek dat in de periode tussen 1985 en 2018 ruim 4000 méér mensen overleden dan verwacht mocht worden.

De reden voor het grotere risico op hart- en vaatziekten is dat PFAS het cholesterolgehalte verhoogt. De auteurs vermoeden ook dat de ziekten worden bevorderd door posttraumatische stressstoornissen als gevolg van de vervuiling. De wetenschappers vonden ook bewijs voor een verhoogde mortaliteit door nier- en teelbalkanker. Dit komt overeen met gegevens uit andere onderzoeken. Vooral jongere mensen hebben hier een verhoogd risico, zegt Biggeri [één van de onderzoekers, red].

Veel producten bevatten PFAS, waaronder kleding, pizzadozen en anti-aanbakpannen. Ook veel pesticiden bevatten PFAS, iets wat Kerrolaain en Mark van den Oever liever niet horen.

Volgens het Ingenieurs- en adviesbureau Sweco zijn er in Nederland 396 locaties die sterk verontreinigd zijn met pfas, met name industrieterreinen en oefenlocaties van de brandweer. Daarnaast zijn nog zeker 4700 plekken met een beperkt risico, zoals stortplaatsen en waterzuiveringsinstallaties.

PFAS komt het menselijk lichaam binnen door huidcontact en verontreinigd leidingwater. Uit een onderzoek van het RIVM bleek dat PFAS ook voorkomt in het Nederlandse leidingwater. De door het RIVM gemeten waarden zijn weliswaar zeer laag, maar drinkwaterbedrijf Oases stapte enkele jaren terug tóch naar de rechter om verdere lozingen te voorkomen, ook al omdat er veel discussie is over de gehanteerde normen. De door het Europees Voedselagentschap vastgestelde norm van 4 nanogram per liter ligt veel lager dan de Europese norm van 100 nanogram. In hoger beroep ging de rechtszaak tegen Chemours (het voormalige DuPont) helaas verloren.

Bron: taz (waar we de titel ook van gejat hebben).

Uitgelichte afbeelding: By Brocken Inaglory, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17769317