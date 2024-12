Moeten we nog wel van kantelpunten voor het klimaat spreken?

De metafoor van het ’tipping point’ of ‘kantelpunt’ is contraproductief in de context van de klimaatopwarming, argumenteert een groep wetenschappers in Nature. Het concept kan mensen in verwarring brengen en actie in de weg staan, denken de onderzoekers.

Kantelpunten zijn kritieke momenten in het klimaatsysteem, wanneer een relatief kleine verandering leidt tot aanzienlijke en vaak onomkeerbare verandering op grotere schaal. Als bijvoorbeeld bepaalde temperatuurdrempels overschreden worden, kunnen hele ecosystemen onomkeerbaar veranderen. In een artikel in Nature Climate Change argumenteren verschillende wetenschappers nu dat het begrip ‘tipping point’ in de klimaatwetenschap niet goed gedefinieerd is en vaak verkeerd wordt toegepast. Er is volgens hen ook geen bewijs dat de apocalyptische toon mensen aanzet tot actie. – Lees verder bij de bron, IPS – – Uitgelichte afbeelding: Par danyonited, Klimagerechtigkeit Leipzig — leipzig.degrowth.org/de/downloads/, leipzig.degrowth.org/wp-content/uploads/2013/12/Demonstration-Genug-ist-genug-f%C3%BCr-alle-Fotos-Klimagerechtigkeit-Leipzig.zip, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35589296