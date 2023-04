Moeten we nergens meer maaien in mei?

MaaiMeiNiet is een publiekscampagne om in mei gazons niet te maaien en zo biodiversiteit te stimuleren. Een sympathieke en goedbedoelde actie, die meer kleur in eentonige groene gazons kan brengen. Maar als vervolgens in juni de grasmaaiers massaal worden aangezwengeld en een kaalslag door het land aanrichten, heeft het weinig zin. Hoe moet het dan? Gefaseerd maaien is het credo.

Het idee is simpel: MaaiMeiNiet moet een tuinbezitter met een gazon verleiden om de gazonmaaier een maandlang niet te gebruiken. Het gazon komt tot bloei en die bloemen leveren voedsel voor insecten zoals bijen en vlinders. Tot zover niks aan de hand. Maar dan wordt het juni en wat dan? Dan ‘mag’ je weer maaien en dat gebeurt dan ook met verve. Overal klinkt geronk en gezoem en het resultaat is in juni toch weer netjes kaal gemaaide tuingazons.

– Uitgelicht: eigen foto