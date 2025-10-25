Moerasreset verbetert vogelparadijs Staatsbosbeheer

Kan je de natuur resetten? Soms wel. Het klinkt kunstmatig en dat is het ook. Maar met kunstmatige handelingen kan de natuur soms net dat zetje krijgen waardoor natuurlijke processen weer op gang komen. De ‘moerasreset’ in de Oostvaardersplassen is zo’n voorbeeld. Doordat het waterpeil een aantal jaren laag is gehouden, is een deel drooggevallen. Zo kan het rietmoeras-ecosysteem zich herstellen.

Staatsbosbeheer-boswachter Hans-Erik Kuypers kan haast niet wachten op wat er de komende jaren gaat gebeuren in de Oostvaardersplassen. In 2024 zag hij vast een voorproefje. “Door de vele regen kwam er een laagje water op een drooggevallen deel te staan. Binnen de kortste keren zaten hier zo’n achthonderd lepelaars. Echte opportunisten zijn dat. Ze hebben bliksemsnel in de gaten waar wat te halen valt en komen daar massaal op af.”

Waarom was de moerasreset nodig? Door een min of meer stabiel hoog waterpeil was het westelijk deel van het moeras een fijne plek voor ruiende grauwe ganzen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Jac. Janssen from Baarlo lb, NL – 20170821 038 Lelystad Oostvaardersplassen Lepelaar, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75106354