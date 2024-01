Modderduivel, verhalen tussen Spanje en Ivoorkust

And if you ever wonder why you ride this carrousel

Well, you did it for the stories you could tell

John B. Sebastian

Mens en verhaal vallen in laatste instantie samen. U kunt een saai leven leiden, het is basis voor een verhaal zoals Jules de Corte hier verhaalt.

Maar saai kan het verhaal niet zijn van wie op een wankel ongestuurd bootje van de Noordafrikaanse kust zijn of haar leven waagt op weg naar de Europese overkant. We weten dat politieke gifmengers geen ander verhaal achter de mensen in zo’n boot weten dan dat ze “geluk zoeken” (stel je voor zeg) en “onze banen en huizen komen inpikken” en ook in de berm of een bushokje slapen en “hun handje komen ophouden”.

Harm Puite construeert in Modderduivel een kluwen verhalen, die opent met het aanspoelen van de tweelingbroer van de liefde-van-een-nacht die voor de Spaanse die de drenkeling vindt veel betekent (zij denkt dat het haar eenmalige geliefde is).

De verhalen die hierna loskomen mag ik niet navertellen. Ze spelen tussen Madrid en Abidjan en ik daag u uit ze los te lezen en er dagen over te doen ze tot u te nemen. Er komen mythische, archetypische namen uit verschillende tradities voor (Iblis, Hawa, de vogel Ro[e]k komt ook langs) en ik wed dat er motieven in de verhalen zijn die u herkent en op uzelf kunt betrekken. Ik had die ervaring wel, en, toegegeven, schrijver en ik kennen elkaar ruim een halve eeuw, maar er zijn dingen die hij niet kan weten.

Vluchtelingen hebben niet alleen een verhaal, ze zijn er een. Of, veel meer. En hierbij beveel ik Modderduivel van harte aan.

– Harm Puite, Modderduivel. Edam: Brave New Books, 2023. 270p. €22,50.