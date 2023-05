Ministers Arabische Liga accepteren Syrië weer als lid

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga hebben zondag tijdens een vergadering in Cairo besloten om Syrië weer tot de Liga toe te laten. Het gebeurde als voorafje voor de Arabische topconferentie die op 19 mei in Saudi-Arabië wordt gehouden.

De afgelopen tijd waren er al tekenen dat het stond te gebeuren. Onder meer was het bezoek dat de Iraanse president Raisi van vier dagen geleden aan Damascus bracht van belang. Het was het eerste bezoek van een Iraanse president in 13 jaar. Het was ook veelbetekenend gezien de recente verzoening tussen Iran en Saudi-Arabië. Verder bracht de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken prins Feisal bin Farhan afgelopen maand een bezoek aan Syrië, waarbij de twee landen hun wederzijdse vluchten herstelden en ook over en weer ambassades openden. Saoedi-Arabië had zich lang verzet tegen herstel van de betrekkingen en ook Saoedi-Arabië was lang uit Syrië weggebleven, En tenslotte volgde de stemming van zondag op een bijeenkomst van de ministers van Egypte, Irak, Saudi-Arabië en Syrie in Jordanië waar zij zich uitspraken voor het weer in ere herstellen van het lidmaatschap van Syrië.

Syrië werd 12 jaar geleden als lid geschorst nadat president Assad de order had gegeven om protesten hard aan te pakken. Het werd de opmaat voor de Syrische burgeroorlog. Er waren ook tegenstanders om president Bashar al-Assad nu al uit te nodigen voor een top. Jordanië, Kuweit en Qatar vonden het te vroeg omdat Assad nog geen plannen heeft gepresenteerd voor vredesonderhandelingen.

