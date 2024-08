Minister Madlener teruggefloten door Wilders

Minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat is teruggefloten door de Leider van het Nederlandsche Volk. Madlener zei eerder deze week tegen RTL dat hij niets ziet in een leeftijdsgrens voor fatbikes. Vandaag maakten Caroline van der Plas en Geert Wilders (bij monde van Kamerlid Heutink) bekend dat BBB en PVV nu óók voor een leeftijdsgrens zijn.

Ondernemers stadscentra, en winkelcentra die geteisterd worden door fatbikes schreeuwen om maatregelen. “Helmplicht én leeftijd minimaal 16 jaar. Niet morgen. Nu!” Talloze ongelukken. Aso-gedrag. BBB is wél voor maatregelen. Zo snel als kan @MinisterIenW https://t.co/uq7zstotNR — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 31, 2024



Politie en artsen pleiten al geruime tijd voor een leeftijdsgrens voor bestuurders van fatbikes. Kinderen en pubers beschikken niet over veel verantwoordelijkheidsgevoel en denken in meerderheid dat ze onkwetsbaar zijn. Dat is natuurlijk niet zo, maar wanneer ze dat zélf ontdekken is het vaak al te laat. Artsen zijn het zat kinderen van 12 die hun leeftijdsgenoten proberen te imponeren weer op te moeten lappen.

