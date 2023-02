Minister Kaag in gemoedelijke sfeer met fakkels opgewacht

Minister van Financiën Sigrid Kaag was gisteren te Diepenheim in Twente, in verband met de D66-campagne voor de aanstaande provinciale verkiezingen.

Daar aangekomen bleek de toegang tot het cultureel centrum versperd te zijn met – jawel – trekkers, waardoor haar dienstauto niet bij de ingang kon komen. Bovendien bleek ze daar door een groep betogers met fakkels opgewacht te worden. Dit was duidelijk een zeer welbewuste poging tot intimidatie, aangezien het immers Sigrid Kaag was die niet lang geleden de doorgeslagen mafklapper Max van den Berg met een brandende fakkel aan de deur kreeg.

Waarom men specifiek de Minister van Financiën meende op te moeten wachten is mij niet duidelijk, of het moet zijn dat het gewoon een eruptie was van de bij extreem-rechts wijdverspreide, en door Geert Wilders zo enthousiast aangewakkerde, Kaaghaat.

De politie stond erbij en keer ernaar, dus we mogen aannemen dat een en ander wederom in een gemoedelijke sfeer verliep. U weet wel, het soort gemoedelijke sfeer zoals men die ooit op een gemiddelde NSB-landdag aantrof.

