Militairen slaan man uit Gaza dood die via het Afscheidingshek naar zijn werk in Israel wilde

Een 32-jarige man uit Gaza is maandagavond door Israelische soldaten doodgeslagen bij het ”Afscheidingshek” in de buurt van de plaats Tulkarem in de noordelijke Westoever, zo heeft zijn familie bekendgemaakt. Een correspondent van het persbureau Wafa uit Gaza zei dat de familie van Ahmad Harb Ayyad uit Zeitoun (bij Gaza-stad) Israelische soldaten ervan beschuldigde dat ze hem hadden hadden aangevallen en zo hard hadden geslagen dat hij overleed. Het gebeurde toen hij probeerde door een gat in het hek naar Israel te gaan om te werken. De militairen vuurden ook verschillende rondes kogels en traangasgranaten op de werkers af, waarbij één van hen gewond was geraakt

Ayyad woonde op de Westoever en werkte in Israel in de bouw om zijn familie.die was achtergebleven in Gaza, te ondersteunen. Zijn lichaam werd hen gisteravond overhandigd bij de grensovergang Erez (naar Gaza). Hij werd later begaven op de Begraafplaats van de martelaren in Zeitoun.

De Federatie van Palestijnse Vakbewegingen veroordeelde de Israelische misdaad en zei dat Ayyad niet de enige was die door het bezettingsleger was gedood, nog afgezien van de honderden die waren aangeschoten en gewond waren geraakt of opgepakt en in de gevangenis beland. De Federatie deed een beroep op de International Labor Organisation om tussenbeide te komen en de de dodelijke aanvallen op Palestijnse werkers te stoppen. Nog op 19 juni schoten Israelische militairen de 53-jarige Nabil Ghanem dood bij een poging door een gat in de Annexatiewal naar Israel te gaan ten zuiden van Qalqilya. Dezelfde dag vielen soldaten bij Barta’ (bij Jenin) een groep werkers aan en arresteerden zij 13 man.