Mijn zinnen gezet op jou

Northern Soul is in het algemeen afkomstig vanaf omstreeks 1965. I’ve got my mind set on you is een uitzondering: het is van 1961, van James Ray. Een zanger die voorbestemd was niet beroemd te worden, hij stierf op zijn tweeëntwintigste aan een overdosis. Zijn origineel is zeker superieur aan de cover van George Harrison. (De Beatles spaarden R&B van “voor hun tijd”).



James Ray



George Harrison

