Migranten en autochtonen onder mekaar, op een zekere dag

Een ex-migrant fietst naar Bussum over de lange, mooie bosweg in Hilversum, bekend als ‘Gebed zonder end‘. Deze voert naar Laren, langs de hei. De stralende middag loopt op zijn eind. Opeens schiet rechts een ree uit de bosjes de hei op, waar het diertje na vijftig meter stopt. De ex-migrant remt abrupt en loert.

Er komt een andere fietser aan, de ex-migrant gebaart en de fietser stopt ook. ‘Kijk daar: een ree!’ zegt de eerste enthousiast tegen de andere.

‘Wat is dat?’ zegt de ander – ‘Een ree!’ Een dier!’

– ‘Wat is dat, dier?’ – ‘Ehhh… nou wij zijn mensen, en dat is een dier.’

– ‘Wat is dat, mens?’ – ‘Ehhh… jij en ik. We hebben een hoofd, armen, benen, en dat daar is een dier’.

– ‘Ik weet niet: wat is dier?’- ‘Ehhh… een kat, een hond, een vogel…’

– ‘Ahhh… ik zie hem!’

Hij blijkt een Syrische vluchteling, en vertelt dat hij anderhalf jaar hier is. Hij fietst ogenschijnlijk tevreden weer verder. In zijn land, bedenk ik, trachtte dictator Assad inwoners te genocideren. Met explosieven in tonnen uit helikopters, op steden en dorpen. Of gemene gassen. Of Russische straaljagers.

Die avond in het programma ‘Blind Date‘ legt een ingeburgerde homoseksuele ex-vreemdeling iets uit aan zijn Nederlandse date. De eerste struikelde bij het inburgeringsexamen over de term ‘consultatiebureau‘ omdat hij diende te antwoorden dat dit op kinderen slaat. (Nou,vraag dan meteen ook maar naar de ‘algemene bank‘ of een ‘koninklijke luchtvaartmaatschappij‘ of de term UWV voluit – dat weet niemand! Zeker geen enkele ‘ingeburgerde’ Nederlander.)

Maar de date zei meteen dat hij het ook niet wist en hoorde er van op (volgens mij als homo) dat dit bestond – waarschijnlijk niet beseffend dat hij er zélf geweest is, zoals elk kind in Nederland.

Tot zover dit bericht.

PS: Sorry: nog dit.

Op de bos-heideweg liepen ook nog twee vrouwen van zo 35 in wandeldracht. Ze zagen de ree goed en vertelden dat ze het ‘Trekvogelpad’ liepen, van Enschedé naar Bergen (NH). En dat dit 400 km lang was… 400? Ja, vanwege de omwegen door mooie gebieden. Ze werkten in het Radboud-ziekenhuis. Ze hadden bijna hun hotel in Bussum bereikt. Voort maar weer – en ik bedacht nog net op tijd: ‘Weten jullie welke dag het vandaag is? Nee?

Auschwitzdag. (Ik hoop niet dat ik verwijtend klonk)

O.