Mevrouw Yeşilgöz!

Onaangename waarheden over het lichtgewicht dat de VVD als toekomstige premier met Wilders lanceert:

U beweert dat u als 7 jarig meisje in een bootje naar Nederland kwam, als vluchtelingenkind. De werkelijkheid beschreef u notabene zelf, twintig jaar geleden: u werd met een door de Nederlandse regering betaalde ticket met een KLM vlucht naar Nederland gebracht, samen met uw moeder, in het kader van gezinshereniging. U beweert dat u een korte tijd lid bent geweest van de Socialistische Partij, waar u vertrok om dezelfde reden waarom u naar eigen zeggen ook GroenLinks en de PvdA al snel achter u liet. De werkelijkheid is dat u 7 jaar lid bent geweest van de SP, daar een bestuursfunctie vervulde en ondermeer een demonstratie leidde tegen het asielbeleid van toenmalig staatssecretaris Rita Verdonk, die volgens u asielzoekers als “derderangs burgers” behandelde. ‘Als wij vijftien jaar later waren gevlucht, zat ik nu nog in een AZC, wachtend op het moment dat ik gedeporteerd zou worden’, waren uw woorden. Toen.

