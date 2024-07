Methaan: het laaghangend fruit van de klimaattransitie

Methaan kennen we vooral als het gas dat afkomstig is uit het darmstelsel van herkauwers als koeien. Wat minder bekend is: het speelt een grote rol in de huidige klimaatverandering en we kunnen heel wat doen om onze uitstoot drastisch te verminderen.

Methaan (CH 4 ) is na CO 2 het belangrijkste broeikasgas. Maar terwijl CO 2 eeuwen in de atmosfeer aanwezig blijft, reageert methaan met andere luchtmoleculen. De levensduur van methaan in de atmosfeer is ongeveer negen jaar, dan wordt het omgezet in CO 2 .

CH 4 is als broeikasgas wel veel krachtiger dan CO 2 : 84 keer krachtiger over een periode van twintig jaar. De methaanuitstoot verminderen heeft dus een onmiddellijke en relatief effectieve impact op het klimaat.