Met of zonder liefde

Je was of voor de Beatles of voor de Rolling Stones. Dat is het verhaal dat je vaak hoort over “de jaren zestig”. Het volgende is dat de Stones toch veel ruiger waren dan de Beatles. Het verschil tussen Noord en Zuid in Engeland wordt weggepoetst. In Nederland.

Maar er waren meer beatgroepen, in Liverpool en elders in Groot-Brittannië.

De redactie van de schoolkrant waar ik deel van uitmaakte bestond uit een Bealtlesfan en een Stonesfan. En van de laatste kreeg ik als derde nog niet zo lang geleden te horen: jij was toch van die slappe Searchers?! De derde weg…

Ja, ik was en ben van de Searchers, maar lang niet alleen van hun. Ze komen niet (meer) voor in min top-10 aller tijden. Het grootste deel van hun singles bestaat uit covers, en ik kan nu juist hun versie van Sweets for my sweet niet vergeven, het kan niet in de schaduw staan van het origineel.

Een echt authentiek Searchersnummer, een van hun beste:

Sometimes a man might wanna cry

Sometimes a man might wanna die

He wonders why he’s standin’ all alone

It’s ‘cause he’s got no love to call his own

Sometimes a man feels oh so sad

Sometimes a man is hurt so bad

He wonders why he’s feelin’ sad and cries

It’s ‘cause he’s got no love to dry his eyes

He’d give the world to know someone would care for him

He hopes someday someone will share their love with him

Sometimes a man might wanna cry

Sometimes a man might wanna die

He wonders why he’s feelin’ sad inside

It’s ‘cause he’s got no love to stand beside

He’ll give the world to know someone would care for him

He hopes someday someone will share their love with him

Sometimes a man feels oh so sad

Sometimes a man is hurt so bad

He wonders why he’s feelin’ sad inside

It’s ‘cause he’s got no love to stand beside

He’s got no love, he’s got no love, he’s got no love



He’s got no love

Kill your darlings. Bij het opstellen van een top-10 aller tijden sneuvelen er namen die je o zo graag er in had gehad, maar tien is tien. Pyt mist bijvoorbeeld bij zijn lijst Johnny Cash. Gunst, nu je het zegt ja, ik ook…

I keep a close watch on this heart of mine

I keep my eyes wide open all the time

I keep the ends out for the tie that binds

Because you’re mine, I walk the line

I find it very, very easy to be true

I find myself alone when each day is through

Yes, I’ll admit that I’m a fool for you

Because you’re mine, I walk the line

As sure as night is dark and day is light

I keep you on my mind both day and night

And happiness I’ve known proves that it’s right

Because you’re mine, I walk the line

You’ve got a way to keep me on your side

You give me cause for love that I can’t hide

For you I know I’d even try to turn the tide

Because you’re mine, I walk the line

I keep a close watch on this heart of mine

I keep my eyes wide open all the time

I keep the ends out for the tie that binds

Because you’re mine, I walk the line



I walk the line

