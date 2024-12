Met je religieuze normen en waarden

Je hebt een Deense voornaam en een Duitse achternaam, dus je bent bij uitstek geschikt om “mensen met een migratieachtergrond” in Nederland de maat te nemen. Nou ja, de maat – kijk, hiervoor is voorheen twitter nog altijd nuttig:

Gaat ie lekker, @bentebecker @VVD? Zullen we ook gelijk maar een motie indienen om NL moslims een halve maan op de borst te spelden? En @jimmydijk @SPnl @HenriBontenbal @cdavandaag @mirjambikker @christenunie, waar zijn jullie in hemelsnaam mee bezig? pic.twitter.com/3t3sb2odGK — Carlos Zacharioudakis (@3lGri3g0) December 4, 2024

De gehele tekst:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er door het CBS uitgebreid onderzoek gedaan wordt

naar feitelijke gegevens over de integratie van Nederlanders met een

migratieachtergrond zoals onderwijsprestaties en sociaaleconomische

status en criminaliteit; overwegende dat data over de normen en waarden en mogelijke acties

die hieruit voortvloeien in (gesloten) religieuze gemeenschappen van

overheidswege weinig bestudeerd worden; overwegende dat data over normen en waarden inzicht kan bieden in de

culturele integratie van Nederlanders met een migratieachtergrond en

behulpzaam is om gericht problemen aan te pakken en lessen te trekken

uit positieve ontwikkelingen; verzoekt de regering om gegevens over culturele en religieuze normen en

waarden van Nederlanders met een migratieachtergrond bij te houden,

bijvoorbeeld door het SCP te vragen dit (periodiek) te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Er zijn dus maar vijf fracties – zes partijen – tegen deze motie. Mensen met illusies over CDA, CU en SP kunnen die beter opzij zetten. Leidt het kabinet-Wilders tot kruipend fascisme of heeft het zich nu zevenmijlslaarzen aangemeten? Let wel, die dame met haar Deense voor- en Duitse achternaam is van de VVD. De partij van Geertsema (van “homovriendelijke” wetgeving) en Polak (“democratie is niet voor bange mensen”). Ik zeg uitdrukkelijk niet “van Thorbecke”, de VVD had allang afscheid genomen van het liberalisme. En dat afstand nemen ligt er nu wel erg dik bovenop.

Het is niet onze gewoonte Joop te citeren, maar voor Han van der Horst – met wie ik een verleden bij de Vrije Socialisten en een Schiedamse achtergrond deel, Schiedam, een stad groot geworden door immigratie – maak ik graag een uitzondering:

Ineens komt de dreiging van het fascisme je familie binnen. Ineens komt die heel dichtbij. Nu pas lees ik precies hoe het slot luidt van de motie die Bente Becker door een Kamermeerderheid liet aannemen. Dat slot luidt: “verzoekt de regering om gegevens over culturele en religieuze normen en waarden van Nederlanders met een migratieachtergrond bij te houden, bijvoorbeeld door het SCP te vragen dit (periodiek) te onderzoeken”. Dat geldt verdomme voor mijn zoon. Die valt onder de officiële definitie van een Nederlander met een migratie-achtergrond. En mijn kleinzoon die over een tijdje drie wordt, helemaal. Ik niet. Zij wel. Mijn schoondochter ook. Hun religieuze normen en waarden moeten worden bijgehouden. Niet die van mij, van hun, wel die van vijf van mijn buren, niet die van mijn broer.

Bron.

Van het kabinet-Wilders hoeven we niet te verwachten dat het deze motie terzijde legt.

Als ze ’s morgens komen…

