Menswaardige opvang voor iedereen!

De situatie in Ter Apel is een humanitaire crisis. Vluchtelingen worden gedwongen in de kou en stromende regen te wachten. In het hele land is er een tekort aan opvangplekken. Een tekort dat veroorzaakt is door bewust beleid van opeenvolgende kabinetten Rutte. Nu grijpt Rutte IV deze crisis aan om de situatie nog onmenselijker te maken door het recht op gezinshereniging te ondermijnen en procedures nog langer te laten duren.

Deze door de politiek gecreëerde humanitaire crisis is onderdeel van een bredere trend en heeft van de Europese grenzen de dodelijkste ter wereld gemaakt. De Griekse kustwacht steekt boten lek en deze zomer werden 37 vluchtelingen gedood die de Spaanse enclave Melilla probeerden te bereiken. Maatschappelijke organisaties en activisten die proberen vluchtelingen bij te staan, worden op steeds meer plekken in Europa gecriminaliseerd. De grenzen worden met geweld verdedigd.

Mensen die op zoek zijn naar een beter en gelijkwaardig leven en Nederland wél weten te bereiken, wacht vaak een onzeker bestaan. Asielprocedures duren jaren en zijn erop gericht zoveel mogelijk mensen verblijf te ontzeggen. Vluchtelingen moeten niet zelden vernederende verhoren ondergaan en hebben na een eerste afwijzing amper juridische ondersteuning. Mensen die al jaren zonder de juiste papieren in Nederland wonen, hebben vaak alleen recht op opvang als ze meewerken aan hun eigen vertrek. Dit systeem criminaliseert hen en de mensen die hen ondersteunen.

Dit wrede asielbeleid is nauw verweven met racisme en de groeiende economische ongelijkheid in Nederland. Zo gebruiken rechtse partijen vluchtelingen als zondebok voor het gebrek aan betaalbare woningen. Vooral niet-witte vluchtelingen zijn het slachtoffer van het brute Europese en Nederlandse vluchtelingenbeleid, zoals in maart opnieuw pijnlijk duidelijk werd toen het kabinet en gemeenten onmiddellijk klaarstonden om Oekraïense vluchtelingen wél fatsoenlijk op te vangen. Dit zou voor alle vluchtelingen moeten gebeuren.

De afgelopen decennia zijn de mensenrechten van vluchtelingen steeds verder uitgekleed. Soms zelfs met steun van delen van links (zoals de Turkije-deal). Samen willen wij het tij keren.

Daarom organiseren we een brede landelijke actie op zondag 30 oktober in Amsterdam.

Samen eisen wij:

1. Menswaardige opvang voor iedereen. Ieder mens, en dus alle vluchtelingen hebben recht op onderdak, kleding, zorg en voedsel. Deze opvang moet onvoorwaardelijk en veilig zijn voor iedereen, ook voor de meest kwetsbaar gemaakte mensen.

2. Veilige overtocht voor mensen op de vlucht. Elk jaar komen er duizenden mensen om aan de grenzen van Europa. Mensen op de vlucht hebben het recht om veilig te vluchten. Demilitariseer de grenzen en zorg voor veilige vluchtroutes.

3. Legalisatie nu. Duizenden mensen op de vlucht wonen al jaren in een uitzichtloze situatie in Nederland. Zij krijgen door onmenselijk asielbeleid geen verblijfsvergunning, maar kunnen ook niet terugkeren. Hierdoor worden ze gedwongen om op straat te leven en hebben ze geen kans om een leven op te bouwen. Stop deze uitsluiting en biedt hen het recht om te legaliseren.

4. Stop met mensen op de vlucht te jagen. Nederland en andere westerse landen spelen een centrale rol in het creëren van vluchtelingen. Van oorlogen en wapenhandel, het leegvissen van de zeeën tot de onwil de CO 2 -uitstoot fundamenteel te verlagen.

—

Deze oproep wordt gebruikt als basis voor de landelijke demonstratie op 30 oktober. Het protest is een initiatief van het Platform Stop Racisme, een samenwerkingsplatform van vele organisaties in het hele land, en heeft als doel de steun voor een menselijk asielbeleid zichtbaar te maken en een brede maatschappelijke coalitie op te bouwen die politieke verandering kan afdwingen. Sluit je aan en kijk hoe jouw organisatie kan bijdragen!

Eerste ondertekenaars: ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Extinction Rebellion, HIJOS, Internationale Socialisten, LGBT Asylum Support, MiGreat

Ondertekeningen tot nu toe:

Amsterdam BIJ1

Amsterdam City Rights

Antifascistisch Front Maastricht

Arnhem-Nijmegen BIJ1

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

BIJ1

BOOST Amsterdam

Centrum EMMA, Utrecht

Comité Boni

didf

Extinction Rebellion NL

Fractie GroenLinks Provincie Utrecht

Fractie Rotterdam BIJ1

GroenLinks Alkmaar

GroenLinks Rotterdam

Haagse Stadspartij

Haarlem BIJ1

Internationale Socialisten

Krapuul

KSD.Imagery

Lijst Kabamba

MiGreat

Milieudefensie

Mokum Tegen Fascisme

Nederland Wordt Beter

Raad van Kerken Amsterdam, Taakgroep Vluchtelingen

Rotterdam BIJ1

Socialisten Overijssel

Stap Verder

Stem op een Vrouw

Stichting Gast Nijmegen

Studio Samen

The Feminist Club Amsterdam

Utrecht BIJ1

Wereldhuis Amsterdam

Zaanstreek BIJ1

Zonnehuis

Lees, teken de oproep