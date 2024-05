Mensen en smokkel en migranten en de Schorpioen

Jordy – maar dit stukje gaat niet over hem – werkt als wachtmeester van de marechaussee in Hoek van Holland en controleert daar de mensen die per boot in Nederland aankomen. Dit gaat over mensen en smokkel – Jordy doet daar wat tegen. Er staat een video met hem op de site van de Rijksoverheid. Maar er is ook nieuws in dit dossier over de Schorpioen – Jordys volmaakte tegenpool. Overigens ter waarschuwing: ik ben zelf een migrant.

Mensensmokkel – kortweg MS – lijkt mij niet per se slecht. De ‘gesmokkelden’ willen meestal maar al te graag weg, met hun vrouwen en kinderen. Ik heb mezelf overigens wel eens bewust over de Nederlands-Duitse grens gesmokkeld. Maar het loopt niet erg lekker in veel delen van Afrika of het Midden-Oosten, of Zuid-Amerika, of in…

De grootste Nederlandse (en Europese) Jodenredster, ’tante Truus’ Wijsmuller-Meijer, begon als MS-er al vroeg in 1938 met toevallige Joodse kinderen, vluchtelingen, die rondzwierven bij de Nederlandse grens van Duitsland. Nazi-Duitsland. Ze zette toen na overleg met Eichmann zelf een officieel kindertransport naar Engeland op.

Afgelopen 10 december werd er in Wenen herdacht en gevierd, dat op die dag in 1938 de eerste groep van 600 Joodse kinderen officieel via Nederland kon vertrekken – met achterlating van hun ouders (wij kennen de afloop: hun ouders verdwenen, de kinderen redden het vrijwel alle 10.000).

In Nederland doen acht instellingen van de overheid aan de bestrijding van MS mee. Er is ook nog het ‘barrièremodel mensensmokkel’ van enkele overheden. Ik herhaal: ‘barrière-model mensensmokkel’ – laat dat gerust even bezinken. Wie durft, moet er vooral even naar gaan kijken: een veelkleurig schema van 10 rijen en 16 kolommen. Dat schema moet iemand een dag of wat gekost hebben.

Als dat niet helpt, dan weet ik het niet meer…

De Schorpioen

Over naar nu, in Irak: in dat land waar ooit het aards paradijs lag, is net ‘de Schorpioen’ gearresteerd. Hij heet eigenlijk Barzan Madjied (in het Engels: Majeed). Hij is mogelijk een Koerd, omdat hij werd aangehouden in Suleymaniyah in Koerdistan.

Een Belgische rechter veroordeelde hem in 2022 wegens MS naar onder meer het VK. Het bericht van zijn arrest kwam van de Britse National Crime Agency. De BBC maakte bekend dat hun sterverslaggeefster Sue Mitchell hem al maanden door Europa had gevolgd, en uiteindelijk vier dagen geleden te spreken kreeg – met hulp van een Britse ex-soldaat, Rob Lawrie.

Sue Mitchell schrijft vier dagen geleden:

“Ik zit in een winkelcentrum in Irak, oog in oog met een van de beruchtste mensensmokkelaars van Europa. Zijn naam is Barzan Majeed en hij wordt gezocht door de politie in verschillende landen, waaronder Groot-Brittannië. In de loop van ons gesprek – zowel hier als de volgende dag op zijn kantoor – zegt hij dat hij niet weet hoeveel migranten hij over het Engelse Kanaal heeft vervoerd.” ‘Misschien duizend, misschien 10.000. Ik weet het niet, ik heb niet geteld.”

Madjied staat erom bekend dat hij een van de belangrijkste MS-ers naar het VK is – was. Op MS staat in de meeste Europese landen een gevangenisstraf van jaren.

De Britse Labour-leider, Sir Keir Starmer, vrijwel zeker de volgende premier van het VK, heeft een paar dagen geleden laten weten dat hij een soepeler behandeling van de Britse bootvluchtelingen wil. Dat lijkt niet onwaarschijnlijk. Dat lost het vraagstuk van de migranten niet op, maar misschien is het een begin.

To be continued…

– Uitgelichte afbeelding: Door Siga – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5011871