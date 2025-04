Meerderheid Tweede Kamer voor vuurwerkverbod

Er komt een vuurwerkverbod in Nederland. Na de VVD is nu ook NSC om. Het voorstel commercieel vuurwerk te verbieden kan daarmee rekenen op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

Artsen en politici vragen al jarenlang om een verbod op commercieel vuurwerk, maar tot voor kort was daarvoor in de Tweede Kamer geen meerderheid te vinden. Het is nog onduidelijk wanneer het verbod ingaat, al zegt het AD dat er informeel al consensus is om het verbod al dit jaar in te laten gaan. Hoe dan ook: het einde van het tijdperk waarin Nederland rond Oud en Nieuw in een oorlogszone veranderde lijkt in zicht.

Zowel VVD als NSC hebben voorwaarden gesteld. NSC wil dat gemeenten vuurwerkshows organiseren (prima) en de VVD wil dat vuurwerkverkopers gecompenseerd worden. Waarom dat zou moeten is me een raadsel – eigenlijk zouden vuurwerkverkopers de samenleving een schadevergoeding moeten betalen – maar als dat nodig is om deze idiote traditie eindelijk op de vuilnisbelt te gooien moet het maar.

Uitgelichte afbeelding: Door Onderzoeksraad voor Veiligheid – File:Veiligheidsrisico’s Jaarwisseling.webm, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74579280