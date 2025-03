Meerderheid Tweede Kamer stemt tegen Europese defensie

De Tweede Kamer heeft zich vanmiddag met 73 tegen 71 stemmen uitgesproken tegen een gezamenlijke Europese defensie. De motie was ingediend door Joost Eerdmans (JA21). Formeel gaat het de voorstemmers om het aangaan van gemeenschappelijke schulden om defensieprojecten op te zetten, maar PVV en BBB zijn ordinaire Poetinlikkers en Omtzigt is een omhooggevallen boekhouder. Poetin lacht zich weer eens rot. De regering is overigens NIET verplicht deze motie uit te voeren.

Uitgelichte afbeelding: By Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv – source page, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124430604