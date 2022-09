Meerderheid Nederlanders steunt asielbeleid

Een meerderheid van de Nederlanders steunt in grote lijnen het huidige asielbeleid. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research. Die meerderheid is met 61% overigens niet ál te groot, al moet ik eerlijk erkennen dat het me nog flink meevalt.

Kern van dat beleid is (volgens I&O) “dat mensen die vluchten voor oorlog, geweld of vervolging recht op bescherming hebben en asielzoekers uit ‘veilige landen’ over het algemeen niet”. 6% vindt dat te streng, 22% vindt het niet streng genoeg. Dat laatste cijfer komt aardig overeen met het aantal rechtsextremisten in de Tweede Kamer.

De steun voor het asielbeleid is de afgelopen jaren overigens wél licht afgenomen. In 2015 steunde 65% van de bevolking het asielbeleid nog.

Bron

Uitgelichte afbeelding: By Voice of America News: Margaret Besheer reports from the northern Lebanese city of Tripoli; "Syrian Refugees Seek Out Smugglers". – https://www.youtube.com/watch?v=oWvHr-0BXhc&feature=plcp, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21078167