Meerderheid EU-milieuministers stemt voor natuurherstelwet

[Eerg]isteren heeft de meerderheid van de Europese Raad van Milieuministers ingestemd met de Europese Natuurherstelwet. Een coalitie van Nederlandse natuur- en milieuorganisaties is blij dat er weer een horde is genomen. “Nu een meerderheid in de Milieuraad vóór een wet heeft gestemd, komt natuurherstel in Europa een stap dichterbij”, zegt Kirsten Haanraads van Wereld Natuur Fonds namens de coalitie.

“Die wet is essentieel en niet alleen nodig om de achteruitgang van vele soorten planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen, maar ook zeker om schoon drinkwater en duurzame voedselvoorziening voor de toekomst te waarborgen. We vinden het treurig dat Nederland het voorstel niet heeft gesteund en zich dus niet krachtig heeft uitgesproken vóór natuurherstel. Maar gelukkig staat het dit belangrijke wetsvoorstel niet in de weg.”

