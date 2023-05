Meer zandstrandjes langs grote rivieren, maar niet voor zwemmers

Op steeds meer plekken langs de grote rivieren verwijdert Rijkswaterstaat de komende jaren stenen oevers, zodat zandstrandjes ontstaan. De strandjes zijn bedoeld voor natuur en niet voor zwemmers en recreanten.

De grote rivieren worden beetje bij beetje bevrijd uit hun strakke keurslijf van steenbestorting.

Rijkswaterstaat verwijdert de komende jaren over een afstand van 30 kilometer stenen tussen de kribben aan de boorden van de IJssel. De Maas krijgt over 45 kilometer natuurlijker oever. Voor de Nederrijn en Lek ligt 12,5 kilometer in het verschiet en langs de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water gaat het om 10 kilometer aan ontsteende oevers.

