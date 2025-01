Meer rechtse desinformatie over de branden in Californië + Update

Het rechtse desinformatiecircus over de bosbranden in Californië is nu echt goed op stoom gekomen.

Bovenaan in de lijst staat – je verwacht het niet – Donald Trump. Grootste hit op Truth Social en Twitter/X: de claim dat Gavin Newsom, (de Democratische) Gouverneur van Californië, zou hebben geweigerd een “waterherstelverklaring” (water restoration declaration) te ondertekenen.

Niet onbelangrijk detail: een dergelijke verklaring bestaat helemaal niet. Dat weet Trump natuurlijk best, maar hij weet óók dat zijn imbeciele aanhang alles gelooft wat hij uitkraamt. Uiteraard heeft dit onbenullige feit de usual suspects – waaronder Elon Musk – er niet van weerhouden Trump’s geraaskal rond te toeteren.

Andere leugen: de water reservoirs van Californië zijn leeg, want complot. Klopt niet: ze zijn tot de rand toe gevuld. Sommige brandkranen begaven het omdat het systeem overspoeld werd door een gelijktijdige massale vraag naar water. Er is geen gebrek aan water en al helemaal geen complot: de infrastructuur kon de plotselinge overweldigende vraag even niet aan.

Nummer drie: het is allemaal de schuld van woke. Het hoofd van de brandweer in LA is – oh gruwel – een vrouw. Iedereen weet dat vrouwen uitsluitend geschikt zijn voor het aanrecht, dus daar kan ze alleen maar terecht gekomen zijn dankzij een voorkeursbeleid (DEI). Vakbekwame mannen zijn gepasseerd om een incompetente vrouw op een hoge positie te kunnen benoemen. Dat Kristin Crowley al 22 jaar bij de brandweer werkt en zich door de rangen omhoog heeft gewerkt is alweer zo’n detail dat rechts slecht uitkomt en dus niet genoemd wordt.

Nummer vier: de vliegtuigen die gebruikt worden om branden te bestrijden zijn door Newsom aan Oekraïne overhandigd, een leugen die o.a. door Trump jr. verspreid werd/wordt. Je raadt het al: ook dat klopt niet. De vliegtuigen konden niet opstijgen door dezelfde gevaarlijke winden die de branden aanwakkerden.

Onbenoemd blijft natuurlijk de combinatie van pech, ongebruikelijk harde wind en extreme droogte, mede veroorzaakt door klimaatverandering. Dát verhaal komt rechts slecht uit en zul je dús niet horen.

Update: inmiddels heeft de Telegraaf zich bij het koor gevoegd

Gore leugens uit het propagandavod De Telegraaf.

Die krant is zijn nazi-streken nooit verloren.

Gekleurde mensen en homoseksuelen de schuld geven van de bosbranden.

Waar kennen we dat van? Telegraaf is een nazikrant [image or embed] — Zeemeermin (@zeemeermin.bsky.social) 10 januari 2025 om 18:23



Uitgelichte afbeelding: By Ariam23 – Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157687317