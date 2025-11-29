Meer dan een moestuin: de brede waarde van volkstuinparken voor mens, natuur en maatschappij

Volkstuinen staan vooral bekend als een plek om groente en fruit te verbouwen. Maar volkstuinparken kunnen veel meer waarde hebben voor mens en natuur. Een goed beheerd volkstuinpark draagt bij aan biodiversiteit, gezondheid en sociale verbinding. In opdracht van AVVN samen natuurlijk tuinieren zet Naturalis Biodiversity Center de voordelen van volkstuinparken op een rij.

De interesse in tuinieren op een volkstuin groeit. Daarmee groeien ook de wachtlijsten bij volkstuinverenigingen. Tegelijkertijd staat het voortbestaan van volkstuinparken onder druk door schaarste aan ruimte in Nederland. Gemeenten moeten soms moeilijke keuzes maken. Mag een volkstuinpark uitbreiden of moet het juist ruimte maken voor een nieuwe woonwijk of een sportcomplex?

Om een goede afweging te maken is het belangrijk om te weten wat de waarde van een volkstuinpark kan zijn. Daarom heeft Naturalis Biodiversity Center, in opdracht van AVVN samen natuurlijk tuinieren, de brede waarde van volkstuinparken in kaart gebracht. Het rapport laat aan volkstuinverenigingen en gemeenten de positieve invloed van volkstuinparken op mens en natuur zien, en de mogelijkheden om deze te vergroten.

– Lees verder bij de bron

– Rapport