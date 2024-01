Meer dan 10.000 mensen bij demo tegen AfD in Berlijn

In Berlijn vindt vandaag een grote demonstratie plaats tegen de AfD. Volgens de politie zijn ruim 10.000 mensen aanwezig op Unter den Linden.

Een samenwerkingsverband van diverse organisaties, waaronder de milieuorganisatie Fridays for Future, heeft opgeroepen tot de demonstratie tégen de AfD en vóór de democratie.

Aanleiding tot de demo is de onthulling door Correctiv van een geheime bijeenkomst in Potsdam van de AfD met neo-nazi’s, waarin plannen werden gesmeed om miljoenen Duitsers met een van de Arische norm afwijkende huidskleur naar Afrika te deporteren.

De reportage van Correctiv heeft in Duitsland een schokgolf veroorzaakt. Zelfs CDU-leider Friedrich Merz – zelf ook niet vies van wat populistische demagogie – keert zich nu tegen de AfD. Hij heeft het bestuur van zijn partij voorgesteld de band met de Werteunion te verbreken. De Werteunion presenteert zichzelf als een conservatieve basisorganisatie binnen de CDU, maar is in feite een extreemrechtse organisatie. Twee vooraanstaande leden van de Werteunion waren aanwezig bij de bijeenkomst in Potsdam.

Merz wil ook dat de partijleiding actief wordt bij de verkiezingsstrijd in enkele deelstaten in het oosten van het land. De AfD dreigt daar bij deelstaatverkiezingen de grootste partij te worden. Ook zou de CDU veel scherper en polariserender op moeten treden in het debat met de AfD.

Uitgelichte afbeelding: By Valodnieks – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62665145