Hij heeft maar één hit gehad in het VK, en in Nederland dat in ’69 (hahaha) dol was op olalaliederen: Je t’aime … moi non plus, Big bamboo en wat The dream moest heten, want Wet dream ging te ver. De BBC draaide het niet en die hadden op dat ogenblik een monopolie. Om nou te zeggen, wat een goed nummer – tja, maar de meeste mensen zullen Max Romeo hiervan kennen.

Ander, serieuzer werk:



Socialism is love

Favoriet in het Krapuulredactielokaal:



War ina Babylon

Max Romeo is afgelopen vrijdag overleden. Hij ruste in vrede.

– Uitgelichte afbeelding: By © Emha / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0-DE, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27938468