Massaproces tegen Duitse neonazi’s (eindelijk) begonnen

In het Saksische Chemnitz is vandaag een proces begonnen tegen zes neonazi’s. Ze worden beschuldigd van ordeverstoring en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Op 1 september 2018 zouden ze in de marge van een extreemrechtse demonstratie in Chemnitz verschillende tegendemonstranten hebben aangevallen. De demonstraties waren mede georganiseerd door de AfD, momenteel in de peilingen de tweede partij van het land. Partijprominenten als Björn Hocke liepen voorop tijdens de demonstratie.

Er staan nog twee andere processen gepland. In totaal zijn 122(!) mensen in staat van beschuldiging gesteld.

Dat het zolang geduurd heeft voordat het proces begon, wordt algemeen gezien als een schandaal. Volgens het OM is het uitstel met name te wijten aan de coronapandemie. Ook schijnt het nogal moeilijk te zijn geweest een rechtszaal te vinden die groot genoeg is. Wat in elk geval een origineel excuus is.

Aanleiding tot de demonstratie was de moord op een Cubaans-Duitse(!) man door een Syrische immigrant. De dader werd veroordeeld tot negen en een half jaar gevangenisstraf.

Onder de deelnemers bevonden zich overigens ook mensen die later de fascistische terreurorganisatie “Revolution Chemnitz” op zouden richten. Ook Stephan Ernst, de latere moordenaar van CDU-politicus Walter Lübcke nam deel aan de demonstratie.

Bron: taz

Uitgelichte afbeelding: Marek Peters / www.marek-peters.comAdditionally you can support Marek Peters by Flattr. – self-made (Rassistischer Neonazi als Skinhead), GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69785898