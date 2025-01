Massaontslag bij federale overheid VS?

Donald Trump heeft op de tweede dag van zijn presidentschap de aanval geopend op het diversiteitsbeleid binnen de Amerikaanse overheid. Woensdag om 17.00 uur moeten alle werknemers van deze zogeheten DEI-programma’s met betaald verlof zijn gestuurd. De afdeling personeelszaken van de Amerikaanse regering heeft dinsdag een memo met de deadline verstuurd, meldt CBS News. Het is de bedoeling dat iedereen die met betaald verlof wordt gestuurd later definitief vertrekt. DEI staat voor diversity, equity and inclusion (diversiteit, gelijke kansen en inclusie). Om 17.00 uur moeten ook alle publieke websites over DEI-initiatieven uit de lucht zijn, staat in het memo. Sommige federale departementen hebben dit soort websites al verwijderd, meldt persbureau AP

– nu.nl



Het blijft afwachten of dit in een rechtsstaat – maar is de VS dat nog wel? – zomaar kan.