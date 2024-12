Massagraven ontdekt in omgeving Damascus

Aan de rand van Damascus zijn enkele massagraven ontdekt waarin zeker 6000 politieke tegenstanders van massamoordenaar Assad begraven zijn. “Ze vertelden ons dat ze een militaire kazerne wilden bouwen en dwongen ons te graven, nu komen we erachter dat het voor massagraven was, dit hele gebied ligt er vol mee”.

A gravedigger testifies about mass graves on the outskirts of Damascus, containing the remains of 6,000 people.

“they told us they want to build a military barracks, and made us dig, now we find out it was for mass graves, this whole area is full of them”

Source: @zamanalwsl.bsky.social

— Rami Jarrah (@ramijarrah.bsky.social) 14 december 2024 om 14:23