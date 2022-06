Martin Bosma erkent: omvolkingstheorie is nazistisch

Interessante ontwikkelingen in de Tweede Kamer. D66’er Sjoerd Sjoerdsma interrumpeert PVV-ideoloog Martin Bosma en beschuldigt hem ervan een aanhanger te zijn van de in nazikringen buitengewoon populaire omvolkingstheorie. Klopt:

Bij Bosma en de rest van het extreemrechtse kartel in de Tweede Kamer slaan – heel voorspelbaar – onmiddellijk alle stoppen door. Bosma, die voor één keer in zijn leven gelijk heeft: “dit is een nazi-vergelijking!!!”.

Uitgelichte afbeelding: Sjoerd Sjoerdsma (held) – Door D66 – YouTube: D66 — Kandidaat-Kamerlid #5 Sjoerd Sjoerdsma — Stem 15, 16 en 17 maart D66 – View/save archived versions on archive.org and archive.today, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101028853