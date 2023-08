Marsen naar de A12, 3 t/m 9 september

Voor wie ?

Iedereen die wil aansluiten, is welkom. Je hoeft je niet aan te melden. Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen lopen, gaat de route via treinstations. Zo kan ieder kiezen wat hem, haar of hen past: een afstand, een dag, een ochtend of een middag. Wil of kun je niet lopen? Support onderweg is minstens zo belangrijk voor de sfeer.

De mars is ook een laagdrempelige manier om kennis te maken en in beweging te komen met Extinction Rebellion. Deze actie is publieksvriendelijk en geheel binnen alle wettelijke kaders. Een actietraining volgen hoeft niet: het enige wat nodig is, is een goed humeur.

Waarom een A12-Mars?

Wij lopen naar Den Haag: De A12-mars is de opmaat naar de 8e blokkade van de A12, midden in het politieke hart van ons land. Vanaf 9 september vindt daar een blokkade-marathon plaats. De overheid beloofde dat de fossiele subsidies in 2020 zouden zijn afgebouwd. Het is nu 2023. Er is niets van terechtgekomen. Daarom gaan wij door en komen we opnieuw in actie!

Wij lopen naar Den Haag: We maken hiermee het statement dat je je zonder fossiele brandstof door het hele land kunt verplaatsen. In elke plaats die we onderweg passeren, hopen we kennis te maken met onze mederebellen, al dan niet van XR. Door letterlijk een stuk met elkaar op te lopen, creëren we verbinding.

Hoe kan ik meedoen?

Kijk vooraf naar het weerbericht en trek geschikte kleding en wandelschoenen aan. Stop een boterham, een flesje water en een blarenpleister in je zak. Vergeet ook niet een eigen beker mee te nemen. Kom vlak voor de vertrektijd naar de verzamelplaats, en lopen maar! De verwachting is dat we ongeveer 4 km per uur lopen, plus wat pauzes.

Een overnachting regel je zelf: misschien logeer je bij familie of kennissen, misschien neem je een tentje mee en fiets je met een ov-fiets naar een camping of misschien neem je de trein terug en slaap je in je eigen bed.

Herhaal bovenstaand een week en voor je het weet ben je in Den Haag!

Ga in het Telegram kanaal als je meedoet! Dit is niet noodzakelijk, maar het is praktisch en gezellig om daar contact te houden.

