Marjolein Moorman en Freek in Naarden: prima!

Dus wij zondagmiddag naar Marjolein Moorman in Naarden, ook omdat Freek de Jonge – tevens uit onze gemeente – de vragen zou stellen. We snapten vantevoren dat hij natuurlijk geen grote grappen zou maken, want dan zou Marjolein Moorman er een beetje bleek bij afsteken.

Kort en goed: ze deed het prima: ruime 8, maar ik ben uiteraard bevooroordeeld. Ze bleef gewoon zichzelf, geen trucs of poespas, weinig slogans. Eentje dan: in Amsterdam is het volgens haar aardig gelukt om ongelijk te investeren om gelijke kansen te scheppen.

Okee… een nieuwe superbieb zou eerst op de Zuidas komen. Maar dat ging PvdA-ers in Amsterdam te ver, en hij komt nu in de Bijlmer. De reactie daar: groot feest! En o ja: MM weigert om zich aan cynisme over te geven, ze houdt hoop dat de politiek wat kan uithalen.

Zeker kan de politiek dat, en dat gebeurt ook, maar tijdelijk wel heel wat te weinig. Dus met frisse moed en frisse mensen een nieuwe aanpak. Een andere keus hebben we simpelweg niet. De PvdA in Asd heeft de vorige verkiezingen gewonnen.

En dan over de olifant in de zaal, de PVV-stemmers, al viel die naam niet: volgens Freek zijn de meeste kiezers erg dom. Ik ben het zonder meer met hem eens, alleen als je dat puntje aan die kiezers gaat voorleggen, gaan ze niet opeens anders stemmen. Je krijgt een knal voor je kop. Maar het is wel duidelijk: ze stemmen tegen hun eigen belang. Ja, niet voor zover hun belang gekanker is, dat snap ik ook.

Overigens waren daar in ’t Gooi NUL hoofddoeken en NUL zwarte mensen, ook geen bruine… Wel op de 200 mensen een dozijn jongeren, die door de meeste anderen met eerbied en ongeloof werden aangegaapt…

Omdat het ook over migranten ging, gaf ik MM na afloop nog een tip. Raad eens hoeveel buitenlanders met één paspoort er in Nederland zijn? Ruwweg 1 miljoen, dat waren we snel eens. En raad ’s hoeveel Nederlanders er in ’t buitenland leven… ja, ja, lachen: inderdaad, óók één miljoen.

Dus als het Wilders al lukt om alle buitenlanders Nederland uit te gooien, en het buitenland doet ’tzelfde met Nederlanders, dan hebben we netto-netto nog precies hetzelfde probleem.

O ja: met een truc komen om rijken extra te belasten. Vindt MM. Mooi.

– Uitgelichte afbeelding: Door PvdA – Livestream Wibautlezing – Marjolein Moorman. Cropped still at 0:14 min., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116955098