Marianne in Iran

“Marianne” is het zinnebeeld van de vrouw die voorgaat in de revolutie. Zij dateert al van de Franse Revolutie van 1789, zij wordt bezongen in het Mariannelied, van iedere revolutionaire woeling is wel een beeld te vinden van de anonieme vooroplopende moedige demonstrante. Soms heeft zij een naam. Meestal niet. Deze naar het reinigende vuur dansende jongedame is nu een iconisch Mariannebeeld van wat er gaande is in Iran.

Iran has yearned for this glorious dance for over 40 years.

Evil is burning — Woman is rising pic.twitter.com/CjGFNESH91 — Mariam Memarsadeghi (@memarsadeghi) September 20, 2022

– Uitgelicht: videostill van een andere actie