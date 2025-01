Marianne Faithfull – God in de serie Absolutely Fabulous – overleden.

De bloemlezing wordt zo nodig en mogelijk aangevuld.

De keuze van Jet_030:



This little bird

Dadalands keuze:



Why’d ya do it

Pyts keuze:



Strange weather

Mijn keuze:



Come and stay with me

Zij ruste in vrede

– Uitgelichte afbeelding: By Photographer: A. Vente – This file was derived from: Fanclub1966MarianneFaithfull2.jpg, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99438670