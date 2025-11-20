Mani van de Stone Roses R.I.P.

Gary ‘Mani’ Mounsfield, bassist van de Stone Roses overleden. Niet moeilijk om mijn favoriet te kiezen, en alleen al het intro wordt door hem bepaald.
Ik hoorde deze en de volgende dag ging collega-deejay Willy de Wit (Rikus Spithorst) twee dagen naar Londen. Ik gaf hem de opdracht onder andere deze voor mij te kopen en dat deed hij. Ik moet welhaast de primeur voor NL gehad hebben. En het nummer doet nog steeds mijn hart opspringen…
She bangs the drums
Pyts keuze:
This is the one
Robs keuze:
Made of stone
Rob: “Nog nooit een band zo zien bezwijken onder de verwachtingen van de muziekpers. Maar vanachter de knetterende hype steeg toch bij vlagen mooie dansbare (!) neo-psychedelica op.”
Waterfall hún nummer? Rob vindt van wel.
En de opmerkelijke nr.1 in Nederland. Het geluksgevoel dat mij overviel toen ik het hoorde in de Korsakoff, op de vlucht voor slecht volk uit Paradiso. En toen kwam de colporteur van De Waarheid langs, ik kocht er een en zag een advertentie dat ze progressieve journalisten zochten. En de rest is geschiedenis, staat hier in het script. Een van mijn vroegste stukken in de krant ging over de onwaarschijnlijkheid dat dit zo’n grote hit in Nederland zou worden. En Mani speelt ook hier prominent.
Fools gold
