Man die zichzelf in New York in brand stak blijkt een radicale complotdenker te zijn

De man die zichzelf gisteren in brand stak bij de rechtbank waar de zaak tegen Trump dient, is overleden. De man is inmiddels geïdentificeerd als Maxwell Azzarello uit Florida.

Azzarello is één van de velen die volledig verdwaald is geraakt in het complotdoolhof. Hij had een hekel aan zowel Biden als Trump die volgens hem beiden deel uitmaakten van een fascistische samenzwering die als doel heeft wereldwijd de macht te grijpen: “That Bill Clinton was secretly on (former CIA Director) George H.W. Bush’s side, and that the Democrat vs. Republican division has been entirely manufactured ever since: Clinton is with Bush; Gore is with Bush; Trump is with Hillary, and so on…As it turns out, we have a secret kleptocracy: Both parties are run by financial criminals whose only goals are to divide, deceive, and bleed us dry”.

Naast politici keert Azzarello zich ook tegen tech-oligarchen als Elon Musk en Mark Zuckerberg, die er door hem van worden beschuldigd opzettelijk krankzinnige complottheorieën te pushen op FB en X, met als doel zoveel mogelijk mist te verspreiden en het ‘échte’ complot te verhullen.

Azzarello was ervan overtuigd dat cryptovaluta (Bitcoin e.d.) door ‘de elite’ gebruikt worden om het systeem op te blazen. Hij heeft zelfs een rechtszaak aangespannen tegen o.a. Bill en Hillary Clinton die hij er tussen neus en lippen door ook nog even van beschuldigt zélf Pizzagate gecreëerd te hebben.

Dat klopt niet. Bitcoin was betrekkelijk marginaal, totdat het werd ontdekt door de georganiseerde misdaad die het zag als een prima manier om zaken te doen. De Maffia vond bondgenoten in een aantal extremistische libertariërs die hoopten met cryptovaluta de dollar te ondergraven (wat tot nu toe niet echt lijkt te lukken). Cryptovaluta hadden allang verboden moeten zijn, maar dat wil niet zeggen dat de staat Bitcoin pusht, zoals Azzarello dacht. Integendeel: het zijn vooral gewetenloze (tech)oligarchen als Musk en Peter Thiel die Bitcoin pushen. Wat niet erg geruststellend is, want Thiel en Musk zijn véél gevaarlijker dan de staat of de Maffia.

Uiteindelijk is het vooral een triest verhaal over een goedbedoelende man die volledig verstrikt raakte in de onzin die hij aantrof op internet en meende een daad te moeten stellen door zichzelf op een afschuwelijke wijze van het leven te beroven. De moraal van het verhaal: complotdenken is slecht voor zowel je psychische als je fysieke gezondheid. Blijf er ver vandaan.

Screenshots via Jim Stewartson, @jimstewartson op X.

