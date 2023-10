Man die een 6-jarig Palestijns-Amerikaans kind doodstak voorgeleid

De man die afgelopen weekend in Chicago een 6-jarige Palestijns-Amerikaanse jongen doodstak en diens moeder zwaar verwondde, is gisteren voorgeleid. Hij wordt verdacht van moord, poging tot moord en het plegen van een hate crime.

De 71-jarige Joseph Czuba sprak Hanaan Shahin, de moeder van de jongen, aan en zei dat hij kwaad was vanwege de gebeurtenissen in Israël. Shahin antwoordde “laat ons bidden voor vrede”, waarop Czuba haar aanviel met een mes.

Czuba verhuurde een woning aan Shahin. Op 11 oktober had hij haar gezegd dat ze een andere woning moest zoeken. Kort daarna zocht hij de confrontatie met haar over de gebeurtenissen in Israël.

Czuba stormde het appartement waar Hanaan Shahin samen met haar zoon Wadea woonde binnen, schreeuwend dat ‘alle moslims moeten sterven’ (you muslims must die).

Volgens Czuba’s vrouw Mary werd haar man volledig geobsedeerd door de oorlog tussen Israël en Hamas, iets wat ze toeschreef aan de invloed van conservatieve talk radio.

Czuba’s advocaat wilde dat hij voorlopig op vrije voeten zou worden gesteld. Czuba lijdt aan prostaatkanker, iets wat in de gevangenis niet goed behandeld zou kunnen worden. De rechter ging daar niet mee akkoord. Volgens hem vormt Czuba een gevaar voor de samenleving en heel specifiek voor Shahin.

Het meest trieste is nog dat Shahin tot voor kort naar eigen zeggen een goede relatie had met Czuba. Hij had zelfs een boomhut gebouwd voor Wadea, die hem beschouwde als een vriendelijke oom. Toen Czuba de kamer binnenstormde rende Wadea naar hem toe, in de verwachting geknuffeld te worden. In plaats daarvan stak Czuba hem neer.

Bron: NBC

Uitgelichte afbeelding: mugshot Joseph Czuba, Will County Sheriffs Office