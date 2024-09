Taylor Swift steunt Kamala Harris. Het zat er al een tijdje aan te komen – Swift heeft nooit een geheim gemaakt van haar afkeer van Trump – maar het is nu officieel. In MAGA-kringen is het nieuws blijkbaar ingeslagen als een bom. Er gaan zelfs stemmen op vrouwen het kiesrecht maar te ontnemen, want vrouwen zijn te emotioneel en kunnen geen rationele keuzes maken.

