Maga-fanblaadje New York Post keert zich tegen Trump’s besluit Oekraïne te verpatsen aan Poetin

Misschien is er tóch nog hoop. In het MAGA-fanblaadje New York Post levert Douglas Murray harde kritiek op Trump’s besluit Oekraïne in de uitverkoop te gooien. Poetin is een moorddadige dictator en in geen enkel opzicht een vriend van de VS.

Rusland vecht om land te veroveren. De Russische Federatie viel Oekraïne binnen in 2022. Wat je ook van het land of zijn leiders vindt, Oekraïne is een internationaal erkende soevereine natie. Poetin viel binnen in de hoop het land in zijn geheel te kunnen verslinden. Oekraïne daarentegen heeft absoluut geen territoriale ambities in Rusland.

En vergeet de wreedheid van de Russische acties niet. Onder de vele gruweldaden en oorlogsmisdaden die door het leger van Poetin zijn begaan, is de ontvoering van zo’n 20.000 Oekraïense kinderen. Wie wil er leven in een wereld waarin de sterken de zwakken gewoon kunnen verslinden en kleine kinderen bij duizenden ontvoeren? Waarom hebben de VS hun vrijlating niet bovenaan de lijst van hun onderhandelingseisen gezet?