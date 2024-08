Maduro slaat protest tegen machtsgreep hard neer

Sinds de betwiste herverkiezing van de autoritaire Venezolaanse president Nicolás Maduro zijn in het land al meer dan 1.600 sympathisanten van de oppositie, journalisten en activisten gearresteerd.

Sinds zijn omstreden verkiezingsoverwinning heeft de autoritaire president Nicolás Maduro met harde repressie gereageerd op protest in Venezuela dat hij omschrijft als een “fascistische” couppoging. Volgens ngo Foro Penal hebben de veiligheidsdiensten al 1.674 mensen opgepakt, onder wie 107 minderjarigen, en zijn minstens 24 burgers gedood. Ook zijn mensenrechtenactivisten en journalisten gearresteerd. Bij overheidsdiensten en -bedrijven worden werknemers ontslagen om politieke redenen.

De nieuwe golf van politieke onderdrukking in het land is ongekend, zeggen Venezolanen. “Maduro toonde zich eerder al autoritair, maar nu zijn we getuige van een overgang naar een veel zorgwekkender totalitair regime”, zegt coördinator Oscar Murillo van mensenrechten-ngo Provea. Met nieuwe wetsvoorstellen tegen onder meer “fascistische” politieke partijen en buitenlandse inmenging bij ngo’s beoogt Maduro “absolute controle over de samenleving”, zegt jurist Murillo.

