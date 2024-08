Maasai moeten wijken voor de rijken

Vroeg in de ochtend op 18 augustus hebben duizenden mensen van het inheemse volk de Maasai de weg naar een van de grootste toeristische attracties van Tanzania, het Ngogongoro Reservaat, geblokkeerd. Zij protesteerden tegen de gedwongen verhuizing van hun voorvaderlijk land af en de ontkenning van hun grondrechten. Er zijn vijftien mensen gearresteerd.

De Maasai hebben vastgelegde rechten op hun land in het natuurreservaat, maar in 1992 heeft de regering van Tanzania exclusieve jachtrechten toegekend aan de Otterlo Business Corporation (OBC). Die zijn later zonder toestemming van de Maasai aan OBC verkocht. OBC, dat sterke banden heeft met de koninklijke familie van de Verenigde Arabische Emiraten heeft een wildcorridor ingericht voor trofeejacht en elite safaritoerisme.

De Maasai werden gezien als een hinderpaal voor rijke vreemdelingen die willen jagen en exclusieve resorts willen bouwen.

