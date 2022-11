Maak openbaar vervoer toegankelijk!

Het OV wordt echter steeds minder toegankelijk, en reizen voor gehandicapte mensen is nog altijd een opgave. Liften vallen steeds uit. Reisassistentie laat veel gaten vallen. Ontoegankelijke locaties worden als toegankelijk gemarkeerd om aan het doel te voldoen, maar grote gaten tussen trein en perron creëren gevaarlijke situaties.

Dit kan niet zo langer. We willen een compleet en daadwerkelijke toegankelijk OV voor het eind van 2030 en daarom eisen we het volgende:

1. Openbaar vervoer moet in 2030 van begin tot eind toegankelijk zijn voor gehandicapte mensen.

2. Het plan over hoe het OV volledig toegankelijk wordt in 2030 moet goedkeuring krijgen van een werkgroep voor en door gehandicapte mensen zelf en moet in praktijk toetsbaar zijn. Als het plan in hun visie in praktijk nog steeds ontoegankelijk is, is het doel niet gehaald.

3. Totdat openbaar vervoer volledig toegankelijk en klantvriendelijk is richting gehandicapte mensen moeten gehandicapte mensen korting krijgen.