Maak kennis met de MAGA-communisten

Dacht je alles wel gezien te hebben, word je geconfronteerd met “MAGA-communisme”. Only in America.

Ik dacht in eerste instantie aan een grap, maar het schijnt nog bloedserieus te zijn ook. We hadden natuurlijk de nazbols al, maar dit is blijkbaar een nieuw fenomeen. Het is wél zo serieus dat de communistische partij van de VS zich genoodzaakt voelt een officiële verklaring de wereld in te sturen waarin ze afstand neemt van deze nieuwe loot aan de roodbruine stam. Rechtse nationalisten en chauvinisten zijn niet welkom in de CPUSA:

