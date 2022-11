Lynchpoging in Staphorst – de angsthazen van de politie, de burgemeester en de dominees doen niets – Betogingsrecht? Forget it!

Aan de Staphorsters die meededen aan de lynchpoging, en aan hun doodsbange leiders.

De politiemannen in Staphorst waren doodsbang voor de oproerkraaiers in Staphorst en deden dus niets. ‘Onze veiligheid eerst!’ dachten de gewapende agenten in hun gepantserde voertuigen. Een illegale werkweigering en staking? Lijkt me wel. Een lynchpartij aldus Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant.

De burgemeester was doodsbang voor de lynchpoging van zijn inwoners in Staphorst – en deed NIETS. ‘Mijn veiligheid eerst!’ dacht dit hoofd van de openbare veiligheid.

De dominees waren doodsbang voor de lynchpoging van hun kerkgangers in Staphorst en deden niets. ‘Onze veiligheid eerst!’ dachten de onaantastbare voorgangers in goed en kwaad en naastenliefde.

Wie is de commissaris van die regio? Ene Marc Roll, die zijn carrière als wijkagent begon in… Staphorst.

Eerst waren er in 2011, 2014 en 2016 de gewelddadige arrestaties van Jeffry Afriye bij acties tegen zwarte Piet in Dordrecht, Gouda en Rotterdam.

Toen waren er de blokkeerfriezen bij Dokkum, november 2018. Afgesloten snelweg, bedreigingen – de politie deed er niets tegen. Zes van hen BF’ers zijn definitief veroordeeld.

Op Schiphol werd in december 2019 een vreedzame betogingsleider, Alfred Blokhuizen, tevens journalist, ten onrechte gearresteerd. Hij kreeg een schadevergoeding.

Nu is er Staphorst, 19 november 2022. Een goed afgesproken demonstratie werd onmogelijk gemaakt, wegen geblokkeerd, auto’s aangevallen en beschadigd, mensen bedreigd. De politie was er, maar deed helemaal niets.

Voor alle eerlijkheid: in 2019 nam ik deel aan de demo van KOZP bij de Sinterklaasintocht in Hilversum, in een apart vak aan het einde van de Sint-route. Er was van meet af aan geschreeuw en beledigingen, en uiteindelijk zoveel dreiging dat de politie ons naar hun binnenplaats, vlakbij, begeleidde. Daar wachtten we een uur in de garage, met koffie. Ik herinner me alleen niet dat er één oproerkraaier is aangehouden of veroordeeld.