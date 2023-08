Luister, mijn vrienden

De laatste climber van John Peel haalde de laatste Fab Forty van Radio London. John Peel zou op de BBC een (levende) legende worden, daar heeft hij op zee al aan gewerkt. Met Moby Grape werd het verder niets.

Listen, my friends

Listen, my friends

Listen, my friends

Listen, my friends

Listen, my friends

Listen, my friends

Listen, my friends, you thought never but

Listen, my friends, I’m yours forever

Listen, my friends, won’t leave you ever

Now my friends

What’s gone down behind

No more rain

From where we came

Listen my love, get under the covers, yeah

Squeeze me real tight, all of your lovin’

Into the light, beneath and above ya

So out of sight, bein’ in love!

Listen, my friends

Listen, my friends

Listen, my friends

Listen, my friends

Listen, my friends

Listen, my friends

Listen, my friends



Omaha, maar vaak aan- of afgekondigd als “Listen my friends”, want dat hele Omaha komt er niet in voor.

Het gold als een dubbele A-kantsingle, ik hoor die andere kant voor het eerst en ik vind er eerlijk gezegd niets aan. Maar wie ben ik?

Hey Grandma, you’re so young

Your old man’s just a boy

Been a long time this time (pow-pow-pow)

Been a long time this time (pow-pow-pow)

Been a long time this time round, this time round

Everything is upside down, upside down

Sure looking good

You’re looking so good

You’re sure looking good

SF freak scene was on my mind

Fillmore Slim is just a-wasting time

Well I got high this time (pow-pow-pow)

Well I got high this time (pow-pow-pow)

Well I got high this time round, this time round

Everything is upside down, upside down

Cause your looking good

You’re looking so good

You’re sure looking good

Robitussin make me feel so fine

Robitussin and Elderberry wine

Hey Grandma

Hey Grandma

Hey Grandma

Hey Grandma…



Hey Grandma

– Uitgelichte afbeelding: By Columbia Records, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=27794373