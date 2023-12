Lufthansa eist 740.00 euro schadevergoeding van milieu-activisten

Eurowings, een dochteronderneming van Lufthansa, eist een schadevergoeding van 740.000 euro van de Duitse milieu-organisatie Die Letzte Generation. Diverse activisten hebben volgens Bild (toegegeven: niet de meest betrouwbare bron) al een rekening in de bus gekregen. Als reden voert Lufthansa de blokkade-acties op verschillende Duitse vluchthavens aan.

Activisten van de “Laatste Generatie” blokkeerden luchthavens in Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Volgens het verslag [in Bild] werden op 13 juli alleen al in Hamburg 57 vluchten van de Lufthansa Group met 8.500 passagiers getroffen door een protestactie. Lufthansa eist hiervoor 400.000 euro schadevergoeding. Tien gedaagden hebben een aanmaning tot betaling ontvangen.

Voor een protestactie in Düsseldorf eist Lufthansa 220.000 euro schadevergoeding, voor een actie op de luchthaven Berlijn wordt 120.000 euro gevorderd.

Minister van Verkeer Volker Wissing (FDP) heeft aangekondigd de wetgeving te zullen verscherpen: “Blokkades van luchthavens met als doel de operaties daar te verstoren gaan de grenzen van legitiem protest ver te buiten. Dit zijn ook geen kleine overtredingen”.

Overal in Europa wordt nu harder opgetreden tegen weg- en vliegveldblokkades (behalve wanneer het boeren betreft). In Engeland werd vorige week een activist van Just Stop Oil tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens het “verstoren van essentiële infrastructuur”.

Bron: tagesschau

Uitgelichte afbeelding: By Kiefer. from Frankfurt, Germany – Lufthansa Airbus A380 and Boeing 747, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38246578