Luchtvaartdebat escaleert: bomaanslag bij vliegveldcriticus

In de strijd om een gezonde leefomgeving en tegen de overlast van de vliegindustrie is gisteravond een grens overschreden. Bij een bekende activist werd gisteren een bom in de tuin gegooid door twee onbekenden die daarna met piepende banden het hazenpad kozen.

Argumenten lijken hier te hebben plaatsgemaakt voor terreur. Rond half elf gisteravond ontplofte in Rotterdam-Schiebroek een zogenaamde shell-bom in de tuin van het VVD-wijkraadslid Dirk Breedveld. Hij zet zich in tegen de groeiende overlast van Rotterdam The Hague Airport. Alles wijst erop dat de laffe daad een direct gevolg is van zijn activisme.

Het is daarmee een gevaarlijke escalatie die de fundamenten van het democratisch debat raakt. Het doel lijkt mensen de mond te snoeren in een verhitte discussie tussen voor- en tegenstanders van de vliegindustrie.

