Luchtkwaliteit: amper zeven landen ter wereld halen goed rapport

Vorig jaar haalden slechts zeven landen ter wereld de internationale criteria voor schone lucht, onthult het World Air Quality Rapport 2024. Wereldwijd was de lucht in vier op de vijf steden van slechte kwaliteit.

Het zevende World Air Quality Report

monitort de luchtkwaliteit in 138 landen en regio’s over de hele wereld. Daaruit blijkt dat 126 landen, of ruim 91 procent, de fijnstofnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie niet halen. De WHO legt die op 5 microgram per kubieke meter (µg/m3).

In 2024 haalden enkel Australië, Nieuw-Zeeland, de Bahama’s, Barbados, Grenada, Estland en IJsland die norm. Een kleine verschuiving met het jaar ervoor toen Australië, Estland, Finland, IJsland, Grenada, Mauritius en Nieuw-Zeeland de enige landen waren die goed scoorden.

